Heldagsskolen flyttes til Korinth: - Et overgreb mod de lokales ønsker

Et politisk flertal besluttede, at Brahetrolleborg Skole fremover skal rumme Heldagsskolen, der flyttes fra Vantinge.

En dybt splittet kommunalbestyrelse besluttede med stemmerne 16-9, at Heldagsskolen flyttes fra Vantinge til Brahetrolleborg Skole.

Faaborg-Midtfyn: Efter en lang debat på mandagens møde besluttede kommunalbestyrelsen at flytte Heldagsskolen fra Vantinge til Korinth. Og det blev med stemmerne 16 for og ni imod, at beslutningen blev taget. Der var på forhånd lagt op til noget af et drama, da politikerne skulle beslutte, om Brahetrolleborg Skole skulle omdannes til heldagsskole, eller man i stedet skulle sælge skolen til projektet Brahetrolleborg Green Care, der i samarbejde med Dalum Landbrugsskole og efterskolen ville skabe et campusmiljø for unge med særlige uddannelsesmæssige udfordringer. Politikerne havde dog det problem, at der akut mangler plads på Heldagsskolen, og det kom til at præge debatten. Kim Aas Christensen (S) stemte for flytningen, fordi han føler sig overbevist om, at det fagligt er den bedste løsning, og fordi Heldagsskolens personale selv ønsker det. - Vi har brug for en løsning på de aktuelle problemer derude, sagde han blandt andet. Kristian Nielsen (V) var en af fem venstrefolk, der stemte imod. - Vi fem mener, at Heldagsskolens problemer skal løses på en anden måde, og så synes vi, at det har været dårlig stil fra kommunens side i denne proces, at når man var så tæt på et salg (til Brahetrolleborg Green Care, red.) så pludselig at beslutte, at vi skal bruge den selv, sagde han. De øvrige venstrefolk, der stemte imod, var Herdis Hanghøj, Anne Jørgensen, Søren Kristensen og Lars Tribler.

Bjarne Clemmensen var ærgerlig over beslutningen, som han kalder et overgreb mod borgerne i Korinth. Arkivfoto: Palle Søby

Stillede medlemmer fri Både Socialdemokratiet og Venstre havde stillet deres medlemmer frit, hvad de ville stemme, og begge de store partier var da også delte i spørgsmålet. Socialdemokaterne Kim Aas Christensen, Hans Stavnsager og Anstina Krogh stemte for, mens resten stemte imod. Blandt dem var Anne Mette Mikkelsen. - Vi synes, at det giver for meget flimmer på skærmen for børnene. Det bliver for stort og for usikkert, sagde hun blandt andet. De to venstrefolk Bo Petersen og Ole Pedersen valgte at stemme for. - Vi skal have en løsning her og nu, og vi har kigget rundt i landskabet, om der var alternativer, men kan ikke finde dem. Vi tror på, at det her vil give et løft til Heldagsskolen, sagde Bo Petersen. Ole Pedersen understregede, at han havde stået i et svært dilemma. - Fordi den anden mulighed også var fantastisk. Men der er behov for handling nu, sagde han.

Radikale skiftede mening Samtlige af de små partier havde besluttet sig for at stemme for flytningen af Heldagsskolen. De radikale havde skiftet mening undervejs, forklarede Søren Hillers. - Det har været et svært dilemma, og vi har vendt i døren undervejs. For mit vedkommende skyldes det, at jeg har sat mig grundigt ind i sagen og lagt vægt på de anbefalinger, som fagfolk er kommet med, sagde han. Morten Schjøtt fra Enhedslisten mente, at Heldagsskolen vil få det bedre i Korinth. - Brahetrolleborg Green Care er et spændende projekt, men om det realiseres, ved jeg ikke, sagde han. SF'eren Torben Smith understregede også, at det ikke havde været en nem beslutning. - Jeg stemmer for velvidende, at det sætter nogle andre rammer for det projekt, der på mange måder er virkelig spændende og visionært, sagde han.

Skuffet Clemmensen Det var da også en tydelig skuffet Bjarne Clemmensen fra Brahetrolleborg Green Care, avisen talte med efter mødet. - Nej jeg ikke skuffet, for det må man ikke være, når man har med politik at gøre. Men jeg er ærgerlig, og vi har ikke en plan B, vi kan hive op af skuffen, sagde han. Bjarne Clemmensen startede en forhandling med Faaborg-Midtfyn Kommune for et helt år siden, og i aftes måtte han se sin drøm om at etablere et campus og et undervisningstilbud til udfordrede unge i Korinth smuldre. - Vi har spildt et år på det her, for det var jo ikke tilfældigt, at vi valgte Korinth. Byen har naturen og landbrugsskolen, der passede perfekt til vores projekt, sagde han. Han er meget tæt på at kalde beslutningen om at flytte Heldagsskolen for et overgreb mod Korinth by. - Man har ikke hørt lokalområdet i denne sag - mit bud er, at 80 procent af korintherne bakker op om vores projekt, og jeg synes, at man begår et overgreb ved ikke at lytte til de lokale ønsker, sagde han.