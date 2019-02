Heldagskolen flytter til Korinth: Lokalråd dybt skuffet over beslutning

Formand for Korinth Lokalråd Mette Abrahamsen finder det beskæmmende, at lokalrådet ikke er blevet hørt i spørgsmålet om flytning af Heldagsskolen til den gamle Brahetrolleborg Skole.

Korinth: - Vi er dybt skuffede og rystede. Vi har helt klart håbet på, at Brahetrolleborg Green Care, landbrugsskolen og efterskolen i fællesskab kunne få lov at indtage Brahetrolleborg Skole med deres velgennemtænkte projekt og med så store udviklingsmuligheder for byen. Det er næsten ikke til at bære, at politikerne har valgt at ignorere den mulighed.

Reaktionen er både skarp og kontant hos Mette Abrahamsen, formand for Korinth Lokalråd, efter et flertal i kommunalbestyrelsen mandag aften besluttede at flytte Heldagsskolen fra Vantinge til den gamle Brahetrolleborg Skole - på bekostning af Bjarne Clemmensens uddannelsesprojekt, Brahetrolleborg Green Care, som skulle skabe et Campus Korinth for unge, der gerne vil i gang med en ungdomsuddannelse.

- I forhold til Heldagsskolen har vi stor forståelse for, at de har nogle håbløse rammer i dag. Men det er jo paradoksalt, at deres eneste reelle valgmulighed har været Brahetrolleborg Skole på et tidspunkt, hvor kommunen selv har sat skolen til salg, og der rent faktisk var en køber, siger Mette Abrahamsen.