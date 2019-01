Heartland løfter sløret for årets navne på gastronomi-programmet

Midtfyn: Der er mulighed for at opleve alt lige fra desserter og fælles ciderbar til biodynamisk landbrug på årets Heartland-festival. Festivalen har nemlig løftet sløret for nogle af de navne, der skal være med til at udgøre årets madprogram. Det skriver Have Kommunikation på vegne af Heartland-festivalen i en pressemeddelelse.

Blandt navnene er Rasmus Munk fra gourmetrestauranten Alchemist, dessertbaren Winterspring og ciderbaren Æblerov & Friends.

- Vi er rigtig glade for endelig at kunne præsentere den første bid af et stort madprogram. Vi præsenterer i dag en skøn og ambitiøs blanding af madnørder og kloge mennesker, der vil dele deres viden om mad, politik, biodiversitet og ciderproduktion, vafler og meget mere - og naturligvis byde på velsmag i særklasse, siger FOOD-programchef, Emil Blauert.