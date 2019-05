Heartland: Kendispar på madscene

Den tidligere Faaborg-pige, kogebogsforfatter, madjournalist og radiovært, Marie Holm, er efterhånden på hjemmebane på Hearland Festival, hvor hun er presenter for festivalkøkkenet Tasteland. Her holder toneagivende stjernekokke workshops, og det er tredje år i træk Marie Holm introducerer gæsterne.

I år er hendes glade smil dog blandet med sorg, for sidste år optrådte hun sammen med vennen og kollegaen Morten "Master Fatman" Lindberg, som døde i marts, blot 53 år gammel, og han efterlader både savn og minder hos Marie Holm.

Til gengæld kan hun glæde sig over, at have selskab af sin mand, animationsfilminstruktøren Thorbjørn Christoffersen, tidligere Vester Aaby, der nyder et par fridage på festivallen. Thorbjørn Christoffersen har senest haft kæmpesucces med filmen "Ternet Ninja", som han lavede sammen med Anders Matthesen. Det partnerskab fortsætter.

- Det er vist efterhånden en offentlig hemmelighed, at der kommer en "Ternet Ninja 2". Den er på vej ud som bog med mine illustrationer, og efter sommerferien tager vi fat på filmarbejdet, fortæller han.