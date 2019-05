Heartland: Filmand kølede af i kammerats isbod

Filmanden Flemming Helsted, Documentary i Faaborg, benyttede første festivaldag på Heartland til at køle ned i kammeraten Henrik Konnerups isbod på festivalpladsen efter nogle hårde uger.

Flemming Helsted har været med det lokale band Sunday Karma på tre ugers rundrejse, koncertturne og kulturudveksling i Japan, hvor bandet på vaskeægte dansk højskolemanér har lavet workshops for japanerne, og det kulturmøde har Flemming Helsted lavet en dokumentarfilm om.

- Jeg er lige blevet færdig med at klippe den og trængte til at tænke på noget andet, så jeg er tager herop for at hjælpe min kammerat, Henrik Konnerup (Konnerup & co., red.) og høre noget god musik, beretter han.

Dokumentarfilmen bliver formenlig vist ved en særforestilling i Helios, Faaborg, til efterået, og hvis alt går vel, vil den også blive vist på både japansk og dansk tv.

Og issalget?

- Det får faktisk forbavsende godt i forhold til den regn, der er kommet i løbet af festivalens første dag, konstaterer Flemming Helsted.

Det er altså også velsmagende is, der bliver lavet hos Konnerup & co. i Vester Aaby.