Heartland: Familien Strandhauge og de frivillige følger fulde folk hjem

Klaus Strandhauge har udover sine to døtre og sin kone også taget cirka 100 frivillige med fra sin gymnastikforening. Sammen sørger de eksempelvis for, at fulde festivalgæster finder hjem til deres telte.

Midtfyn: Klaus Strandhauge er en frivillig lidt ud over det sædvanlige. Sammen med sin kone, to døtre og 100 medlemmer af gymnastikforeningen GU72, har han ansvaret for hele det enorme campingområde på Heartland Festival. GU 72 træner normalt spring i Espe, men én gang om året drøner mange af medlemmerne i samlet flok mod Egeskov Slot. Under festivalen varetager de mange funktioner, og formanden, Klaus Strandhauge, har det store forkromede overblik. - Vi går som campingvagter, og løser alle mulige slags opgaver. Vi sætter især en dyd i at holde campingområdet rent. Det første år hørte vi folk sige, at de aldrig havde set så ren en festival, så oprydning har vi gjort til en af vores mærkesager, siger han. Campingområdet er meget stort, men gymnastikforeningen har en fast base ved "camping info"-standen. Her kommer mange mennesker forbi med alle slags spørgsmål. Foreningen har også en samlet camp, hvor alles telte ligger sammen.

Ved "Camping info" kommer der hele tiden folk med problemer, som Klaus Strandhauge og hans foreningsmedlemmer skal løse. Foto: Michael Bager.

Piccoloer og fulde folk Udover at samle affald, så har foreningen også to andre hovedopgaver, som på hver sin facon er lidt specielle. Børnene fungerer som cyklende piccoloer, hvilket vil sige, at de kører gæsternes tasker fra parkeringspladsen til teltene. De bruger almindelige cykler med avislade på. - Der er mange mennesker til denne festival, som har godt med penge. De har intet imod at betale 30 kroner for at slippe for at slæbe på deres bagage, fortæller Klaus Strandhauge. Den anden opgave handler også om at flytte noget fra ét sted til et andet. Men det er på en lidt anderledes facon. - Særligt om aftenen kommer der mange fulde mennesker stavrende tilbage fra musikpladsen. Og nogle af dem har fået så meget, at de ikke kan huske, i hvilket telt de bor. Derfor er vi ofte nødt til at hjælpe folk tilbage til deres telte, siger Klaus Strandhauge muntert. Gymnastikforeningens medlemmer har været frivillige lige siden Heartland Festival startede for fire år siden. Klaus Strandhauge vurderer, at der velsagtens er 30 frivillige, som har været med fra start.

Et hårdt arbejde At være frivillig er dog ikke kun en dans på roser. Hver dag i ugen op festivalen har Klaus Strandhauge arbejdet på campingpladsen i flere timer. Og i de tre dage festivalen varer, er det endnu hårdere. - Jeg er stort set på 24 timer i døgnet i disse dage. I går fik jeg fem timers søvn, så på mandag kunne jeg nok godt have tænkt mig en ekstra fridag, siger han. Det store slid er dog det hele værd for Klaus Strandhauge og familien. De elsker nemlig sammenholdet i foreningen. - Jeg har været i gymnastikforeningen i 11 år, og her er et super fælleskab. Så vi nyder at være sammen med de andre medlemmer her til festivalen. Og så er det vigtigt, at foreningen tjener nogle penge. Klaus Strandhauge er selvstændig med eget firma, så han kan selv bestemme sin arbejdstider. Det var dog alligevel kun med nød og næppe, at han kunne sætte alle timerne af til frivilliggerningen til årets Heartland Festival. Og familien er positive overfor, at aftalen mellem gymnastikforeningen og Heartland Festival skal fortsætte igen næste år.