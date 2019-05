Heartland: Det er afstressende at være frivillig

De går rundt blandt flere tusinde festivaldeltagere. De er næsten usynlige. Og de er rygraden i Heartland Festival. Det er dem, som får det hele til at spille. Mød nogle af de mange forskellige frivillige her.

De er der hele tiden. Nogle med hvide T-shirts. Andre med farvede veste. På Heartland Festival er der cirka 3000 frivillige. Nogle er kommet gennem foreninger, mens andre er kommet via deres arbejde. Nogle fandt et opslag på Facebook. De fleste af dem, som avisen har snakket med, kommer ikke fra Fyn. Og den yngste frivillig er 14 år gammel.

-Det er et fedt job, hvor vi kan gå rundt på hele festivalen, så vi er for eksempel ikke bundet til en bod, siger Alexander Buk-Swiendty, som er litterær agent.

-Det er jo en vildt fed festival. Her møder musikken landskabet, og det hele er integreret. Det er så smukt, når hun lige at kommenterer, inden hun løber videre efter flere borde til middagen.

Arbejdet på festival skal støtte skoletur til Berlin

Alberte Winther på 14 er den yngste frivillig, vi møder. Sammen med 11-12 andre fra sin klasse arbejder hun for 40 kroner i timen under festivalen. 8.Z på Tingagerskolen i Ringe har lavet en aftale med festivalen, hvor de må arbejde for at samle penge ind til skoleturen til Berlin efter sommerferien.

Alberte Winther og veninden Alma Hjorth fra København har været på festivalen, siden de var 11 år gamle.

-Vi kom med vores forældre første gang, og vi kunne bare godt lide at være her, fortæller Alberte Winther.

Alma Hjorth er kommet for at hjælpe sin veninde med at samle penge til klassens berlintur.