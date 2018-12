Faaborg: Sønderborg Forsynings planer om at sætte 20 til 44 havvindmøller op på Lillegrunden mellem Nordals og Helnæs vækker stor modstand blandt politikerne i Assens Kommune. Også i Faaborg-Midtfyn begynder de folkevalgte at røre på sig, men her synes holdningerne delte.

Dansk Folkeparti har gjort deres modstand mod havvindmøllerne helt klar, og de får, måske lidt overraskende, opbakning fra Alternativet, og i hvert fald fra dele af Venstre, mens Radikale Venstre er tilhængere af at få de grønne energikilder op i Lillebælt. Også hos Socialdemokraterne er det, omend tøvende, støtte til Sønderborgs vindmølleprojekt.

Folketingskandidat og kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti, René Jørgensen, Kværndrup, gør i et læserbrev partiets holdning helt klar:

- I Danske Folkeparti går vi ind for den grønne omstilling og vindmøller. De skal bare ikke stå i vores indre danske farvande. Når en fynsk kommune ikke ønsker disse vindmøller, skal vi på Fyn bakke dem op.

Den holdning lægger i tråd med, hvad partifællen Jack Odgaard, Faaborg, tidligere har lagt frem.

Alternativets Mads Holdgaard, Faaborg, erkender, han har stået i et dilemma mellem grøn energi og uberørt natur:

- Jeg har lyttet og vejet. Jeg vælger helt klart den uberørte natur denne gang. Der er brug for en stærk politisk og gerne aktivistisk stemme fra FMK lige nu. Havvindmøller på størrelse med Storebæltsbroen skal placeres på havet, ikke i et bælt der er på vej til at blive UNESCO Geopark, skriver han i et opslag hos "Vores Faaborg" på Facebook.

Venstre er er ikke kommet med en udmelding fra partiet, men den lokale folketingskandidat, kommunalbestyrelsesmedlem Ole F. Pedersen, Horne, er ikke i tvivl:

- Min personlige holdning har været klar hele tiden. Vi skal ikke klistre til i et af de skønneste steder. Turismen vil lide et knæk og ja GeoPark skal da med i denne ligning, skriver Ole Pedersen i et svar til Mads Holdgaard.

Til gengæld mener Søren Hillers, Horne, der er folketingskandidat og kommunalbestyrelsesmedlem for Radikale Venstre, at vi må tåle møllerne:

- Placering af vindmøller skaber altid debat. I dette tilfælde, så tyder alt på, at gældende lovgivning er overholdt. Derfor mener jeg, at vi skal søge indflydelse og skabe udvikling sammen og ikke blot kaste med mudder fra den fynske side af Lillebælt, skriver han i et læserbrev i avisen.

Hos Socialdemokatraterne er der lidt nølen. Borgmester Hans Stavnsager, Faaborg, har på Facebook tilkendegivet, at det er for sent at klage nu, for der blev allerede givet tilladelse til vindmølleprojektet tilbage i 2012. Adspurgt om partiets holdning, hevnviser han til gruppeformand Kim Aas Christensen, Ryslinge, der siger:

- Det er svært, når ønsket om grøn om omstilling støder sammen med naturinteresser, men når vi sagt, vi vil have grøn energi, må vi også vise vi mener det, så det er et ja til vindmøllerne, men ikke det mest stålfaste ja, jeg har givet.