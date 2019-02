Havemøbler og brugskunst: Ny butik åbner i Ringe den 1. december

Det bliver 20-årige Katja Nymark, der kommer til at stå for den daglige drift.

- Stedet ligger lige ved motorvejen, og det er nemt at komme til og fra. Vi kommer til at sælge kvalitetsting, vi vil også have værtindegaver, siger Henrik Christensen, der er selvstændig vognmand og ikke vil være at finde i butikken.

God pris og kvalitet

Hun kommer, som parret bag, fra det sydøstfynske, og trekløveret har bemærket, at butikken kommer til at ligge ved to andre med blandt andet møbler og brugskunst.

- Vi er klar til at tage kampen op, og vi vil være konkurrencedygtige på priserne, siger Katja Nymark, mens Henrik Christensen supplerer, at der bliver tale om direkte import fra leverandørerne.

Foruden kvalitet, og garanti på frostsikre krukker, og priser skal den gode service også trække kunder til nær og fjern. F.eks. i form af leveringen, og muligheden for at have varerne opbevaret på lageret på Bygmestervej til man ønsker dem leveret.

Butikken vil have åbent fra klokken 10 til 17 alle ugens syv dage. Lena Holm kommer til at hjælpe i butikken ved siden af jobbet som klinikindehaver. På lørdag kan man hilse på hende og Katja Nymark, når Ideliving.dk slår døren op for kunder for første gang. Her bydes der på gløgg og æbleskiver og nok så væsentligt - kampagnepriser på varerne.

På sigt er det også tanken, at netsalg skal være en del af konceptet i Ringes nye forretning.