"Havemand" med tophue flygtede i lys Audi

Kværndrup: En midaldrende mand blev forstyrret i sit lyssky foretagende ved en bolig på Odensevej i Kværndrup tirsdag ved 13-tiden.

Et vidne havde et ærinde ved boligen og kørte ind til huset. Her så vidnet en mand, som vidnet troede var en havemand. Men da vidnet kom om bag ved huset, kunnet vidnet konstatere, at terassedøren var blevet brudt op med et koben, og der var stillet to stole ud.

Den falske havemand kørte hurtigt fra stedet i en lys Audi, oplyser Fyns Politi.

Gerningsmanden beskrives som dansk af udseende, cirka 50-60 år, gråt fuldskæg og med strikket tophue. Audi var en ældre en af slagsen, en A4 eller A6 og i farven lys/beige.