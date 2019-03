Haugaard og Blum rejser verden rundt med deres musik: - Mødet med mennesker er vores brændstof

- Vi har begge to meget respekt for hinanden, og vi har en kæmpestor respekt for, at musikken er større end os. Der er noget fedt ved at slippe kontrollen og bare se, hvad der sker, når musikken udvikler sig. Man kaster en blå bold ind, og måske kommer der en grøn tilbage, siger Harald Haugaard om samarbejdet med sin hustru. Foto: Kim Rune

- De første 10 år med Helene Blum & Harald Haugaard Band har været alt hvad vi drømte - og mere til, lyder det fra musikerparret Harald Haugaard og Helene Blum, der fejrer jubilæum med koncerter i Odense, København og Aarhus.

Korinth: Hvad fremtiden ville bringe, vidste ingen, da violinisten Harald Haugaard og violinist og sangerinde Helene Blum sankthansaften gav deres første koncert med Helene Blum & Harald Haugaard Band på Steensgaard i 2008. Nu fylder bandet 10 år og har optrådt med fortolkninger af den danske folkemusiktradition i det meste af verden. De har stået på scener i Europa, Japan og USA og spillet over 600 koncerter i alt fra koncertsale i Wien og kæmpestore nordamerikanske festivaler til en lille pub i Skotland og danske landsbykirker. - Vi har valgt at kalde vores jubilæumskoncerter for "Alt hvad vi drømte". Det er titlen på et nummer fra mit album "Den femte Søster", og det giver bare rigtig god mening, for de sidste 10 år har været alt, hvad vi drømte om - og mere til, fortæller Harald Haugaard. - Vi har begge to et kæmpe drive, der skal ske noget hele tiden. Og tænk sig at kunne gøre det, man elsker, sammen med den man elsker og sammen med sine bedste venner. Jeg føler mig meget privilegeret, siger Helene Blum.

Helene Blum og Harald Haugaard Helene Blum troede indtil hun var 19 år, at hun skulle være klassisk pianist, det er dog primært sang og violinspil, der blev hendes levevej.- Med folkemusikken fandt jeg en nøgle ind til noget magisk, som jeg elsker at dele med publikum, siger hun.



Hun har udgivet fem soloalbum, det seneste album, "Dråber af tid", indeholder nummeret "Friheden Station", som i en periode lå nr. 1 på de danske radiohitlister.



Helene Blum komponerer meget og har blandt andet skrevet en salmemelodi, der er med i Kirkesangbogen.



Harald Haugaard er opvokset i et miljø rigt på traditionel musik, sang og dans og kom i en tidlig alder med og at spille til dans bl.a. sammen med morfaderen Johannes Kristensen.



Han har turneret i det meste af verden som solist og med ensembler.



Haugaard har komponeret musik til en mængde teater-, film- og tv-produktioner.



Hver sommer afholder han sin egen sommerskole "Haugaard's International Fiddle School" for talenter fra hele verden.



I disse år er Harald Haugaard også tilknyttet folkBALTICA festivalen i Sønderjylland/Slesvig-Holsten som kunstnerisk leder.



Harald Haugaard har udgivet tre albums som solist.

Musikerparret føler sig tæt knyttet til naturen og trives rigtig godt med at bo midt i den. - Når vi er ude og verden og siger: "Hvor er her flot", siger vi altid "Men der er nu også flot derhjemme", bagefter. Foto: Kim Rune

Mere tid sammen Helene Blum og Harald Haugaards liv har altid været flettet ind i hinanden. For 13 år siden gik det op for musikerne, at det ikke kun var musikken, de skulle dele, men også deres privatliv. Helene Blum havde en duo sammen med sangerinden Karen Mose, havde fem grammy-nomineringer i bagagen og optrådte flittigt i blandt andet Tyskland og Canada. Harald Haugaard var blandt andet en del af duoen Haugaard & Høirup, Serras og Sorten Muld. - Helene Blum & Harald Haugaard Band udsprang simpelthen af et ønske om, at vi bare gerne ville være noget mere sammen. Og derfor fandt vi sammen med nogle af de musikere, vi blandt andet havde mødt i et meget kreativt miljø omkring musikkonservatoriet i Odense. Udover at være rigtig dygtige musikere, så kommer de også fra vidt forskellige musiktraditioner. Det var spændende rent musikalsk at se, hvad der kunne komme ud af det, siger Harald Haugaard. Kombinationen var god, og det samme var kemien. Helene Blum & Harald Haugaard Band optræder både som duo, trio, kvartet og kvintet, men den fulde bemanding består af Blum (sang, violin), Haugaard (violin), Kirstine Elise Pedersen (cello), Mikkel Grue (guitar) og Sune Rahbek (percussion) - Vi har rejst verden rundt og fulgt hinanden i tykt og tyndt, vi har alle fået børn i de år, vi har spillet sammen, og vi har gennemgået en kæmpe musikalsk udvikling. Det er blevet som en familie for os, siger Harald Haugaard.

- Der følger en usikkerhed med, når man lever som musiker. Og den har vi begge to. Man vil altid være i tvivl om, om man nu laver noget, der er godt nok og interessant nok. Den kommer snigende om natten, eller på andre mærkelige tidspunkter. Men når man står sammen med publikum, så er det hele glemt, siger Helene Blum.

Ambassadører for kulturarvsår Et af højdepunkterne fra de seneste 10 år var, da parret blev udnævnt til ambassadører for det Europæiske Kulturarvsår i 2018. - Vi sammensatte et orkester af 11 musikere fra 10 forskellige lande og spillede for både kulturfolk og europaparlamentarikere. Det var en stor oplevelse, siger Helene Blum og tilføjer: - Men vi er heldigvis meget enige om, at ligeså fedt, det er at spille i den store koncertsal i Wien, ligeså fedt er det også, at spille for et lille publikum på et værtshus i Sydtyskland. Faktisk er det noget af det, der holder bandet i live, at de spiller mange forskellige steder, mener Harald Haugaard. - Hvis vi stod med et stort symfoniorkester i ryggen i en koncertsal hver aften, ville det blive kedeligt. Selvom vi måske spiller det samme repertoire, så spiller vi ikke for det samme publikum. Vi får respons og nærhed på en helt anden måde, og vi kan tage nogle chancer, når vi spiller de små steder. Det er mødet med mennesker, der inspirerer os i vores musik, det er vores brændstof. Derfor er det et helt bevidst valg, siger han.

Når parret står på scenen, er det ofte Helene Blum, der står for inderligheden, mens Harald Haugaard er spillemand helt ind i hjertet, som hans hustru formulerer det. - Det giver en rigtig god dynamik i vores band, at vi er forskellige, og vi giver plads til forskellighederne, siger Harald Haugaard. Foto: Kim Rune

Færre koncerter Musikerparret glæder sig over, at de seneste 10 år har gjort dem mere fortrolige med at stå på scenen. - Jeg glæder mig hver gang, vi skal ud at spille. For hvad sker der nu? Vi er ikke typerne, der dødsøver op til en turné, og sætlisten kan hurtigt ændre sig i løbet af en koncert, alt efter hvor publikum bærer os henad, siger Harald Haugaard. Antallet af koncerter er dog droslet lidt ned de senere år. Hvor parret førhen snildt kunne spille 120 koncerter på et år, ligger antallet nu på 70-80 stykker. - Nu bliver der lige et par år, hvor vi skruer lidt ned for den del. Vi tager ikke længere afsted i så lange perioder ad gangen, siger Helene Blum og tilføjer, at de netop nu bruger en stor del af deres tid på at skabe samarbejder med andre danske ensembler. Det har blandt andet ført til koncerter med Prinsens Musikkorps og Tip Toe Big Band. - Vi vil gerne blive ved med at udvikle os og prøve nye ting af. Og det er også vigtigt for os, at vi har rum til at lave nogle ting hver for sig, siger Harald Haugaard.

Faldet til i Faaborg Parret er forældre til to piger på henholdsvis fire og seks år. Familien er bosat i smukke omgivelser midt i skoven nær Korinth og føler sig tæt knyttet til Sydfyn, menneskerne og naturen. - Julekoncerten i Helios er et af de faste punkter på programmet, som vi altid ser frem til. Der plejer at være rigtig mange mennesker, der bakker op os, og det betyder rigtig meget. Det er vi meget taknemmelige for, siger Helene Blum. De stammer begge fra Nordvestfyn. - Vi er blevet rigtig glade for at bo i Faaborg, og det er fantastisk at have et sted som her at komme hjem til, når man har været ude i verden. Når jeg sidder her og kigger på fyrretræet udenfor mit vindue, så føler jeg mig virkelig hjemme, siger hun. Den opfattelse deler gemalen: - Når vi kommer hjem efter en turné og lander i Kastrup, og nogle af de andre musikere bare lige skal 10 minutter med metro, inden de er hjemme, så kan man da godt blive lidt misundelig. Men det er det hele værd at komme hjem til Sydfyn. Og jeg er helt overbevist om, at vores musik havde lydt anderledes, hvis vi boede på Amager i stedet for her tæt på skov og fjord. Jubilæet fejres med koncerter på Magasinet i Odense d. 31. marts klokken 15, i DR Koncerthuset samt i Musikhuset i Aarhus. Det bliver med en blanding af nyt materiale og et tilbageblik på musikalske højdepunkter fra de sidste 10 år.

