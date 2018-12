Hastrup Foredragsforening får besøg af cirkusrevy-direktør Lisbet Dahl

Faaborg: Mandag den 21. januar kl. 19.30 kommer skuespiller, instruktør og cirkusrevy-direktør Lisbet Dahl på besøg i Haastrup Forsamlingshus. Den travle revydirektør er blevet inviteret af Haastrup Foredragsforening til at komme og give foredraget "Undskyld jeg blander mig". Foreningen har længe ønsket at få Lisbet Dahl til Haastrup, da man mener, at hun har et særligt tilhørsforhold til stedet. Lisbet Dahl blev nemlig i 1977 gift med Preben Kaas i Haastrup Kirke.

Lisbet Dahl har været på Dyrehavsbakken i 32 år, først som skuespiller, og siden 1985 som instruktør, med en afbrydelse på 6 år. Hun udtaler i et interview, at hun er flasket op med revy. Hun stod i kulissen som barn, medens forældrene spillede revy på den lille scene i Aalborghallen. Hun debuterede i 1972 selv på revyscenen.

Foredraget er støttet af Faaborg-Midtfyn Kommunes Kultur- og Lokalsamfundsudvalg.