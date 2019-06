Har netop sat den i stand: Gård ved Birkum brændt ned i nat

Arbejde med vinkelsliber er formentlig årsag til, at en mindre gård fuldstændigt brændte ned natten til torsdag.

Opdateret klokken 06.45 med interview med Beredskab Fyn.

En landejendom på Ibjergvej mellem Birkum og Hudevad sydøst for Odense stod ikke til at redde, da beredskab og politi nåede frem til den lidt over midnat natten til torsdag.

En person slog alarm klokken 00.06. På det tidspunkt var der kun ild i laden, men mens anmelderen var til stede bredte branden sig hurtigt til stuehuset, som var bygget sammen med laden.

- Da vi og politiet kom frem, stod ilden ud gennem taget på både laden og stuehuset, hele taget var gennembrudt af branden, og loftkonstruktionen var overtændt. Det var umulig at redde bygningerne, fortæller indsatsleder Lars Holm Jensen, Beredskab Fyn.

- I stuehuset var det stadig muligt at komme ind i den nederste del, så vi sendte hurtigt en røgdykker ind for at lede efter eventuelle beboere. Men der var tomt, og han kom hurtigt ud igen, fortæller indsatslederen.

Husets beboer var på det tidspunkt på arbejde og blev kaldt hjem. Han kunne oplyse, at der hverken var mennesker eller dyr til stede på ejendommen.

- Beboeren bad os om at redde nogle væsentlige personlige ejendele. Vi brød en overligger ned ved et vindue i gavlen og kunne komme ind ad den vej. Det lykkedes os at få nogle få personlige ejendele ud, fortæller Lars Holm Jensen.

Beboeren forklarede politiet, at han havde arbejdet med vinkelsliber i laden, før han tog på arbejde. Han formodede, at det kunne være årsagen til branden. Ifølge politiet passer den forklaring godt med brandens forløb og med nogle tidlige billeder, som anmelderen tog.

Ejeren havde ifølge politiet brugt meget tid på at istandsætte ejendommen, der ligger på Ibjergvej 2 lige på grænsen mellem Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner. En separat bygning på ejendommen blev ikke ramt af ilden.

Torsdag morgen klokken 06.30 var Beredskab Fyn stadig i gang med efterslukningen. En særlig kran fra Beredskabsstyrelsen i Haderslev hjalp til med at sprede resterne af bygningerne, så brandfolkene kunne slukke det hele. Kranen havde var i løbet af morgenen midlertidig brudt gået i stykker, så det var ikke muligt at sige, hvornår efterslukningen ville være færdig.