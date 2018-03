Dyreborg: Har du set en ældre, blågrøn Nissan stationcar i nærheden af Bjerne Langgyde ved Faaborg torsdag aften eller natten til fredag, vil Fyns Politi gerne høre fra dig. Bilen kan ifølge politiet være blevet brugt til at køre væk fra et indbrud i et værksted og en lade på Bjerne Langgyde.Fredag klokken seks fik politiet anmeldelse om indbruddet, hvor et låsebeslag til en port var blevet skåret op. Derved havde tyven skaffet sig adgang til et værksted og en lade, og her har vedkommende forsynet sig med forskelligt værktøj, oplyser Fyns Politi.Indbruddet er sket i tidsrummet mellem klokken 18 torsdag og klokken 05.15 fredag, og politiet har foreløbig ikke yderligere signalement af bilen, som kan være indblandet, eller dens fører. Oplysninger i sagen kan gives til politiet på telefon 114.