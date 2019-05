Har aldrig oplevet tilbagegang: Anne og Peters japanske haver vokser år for år

Et stigende antal besøgende strømmer til De Japanske Haver i Vøjstrup ved Broby, og i år har indehaverne, ægteparret Peter og Anne Dalsgaard, gjort alvor af en mangeårig drøm om en stor udvidelse. De har bygget et tatamihus, som skal bruges til at afholde særlige teceremonier for deres gæster.

- Det har været min drøm i mange år, lige siden vi åbnede. Her har vi et fuldblodsterum med de originale mål, som de ser ud i Japan. Vi har valgt en stilart, som er 180-200 år gammel og stammer fra det, der hedder Edo-perioden, siger Peter Dalsgaard og forklarer, at terummet har plads til op til otte gæster og tæller lidt mindre end otte kvadratmeter.

Derfor er det nu blevet tid til en større udvidelse, som Peter Dalsgaard i mange år har leget med tanken om. Fra i år vil havens gæster kunne deltage i særlige tecerenomier i et traditionelt, japansk tehus, som han og Anne Dalsgaard har samlet inspiration til på deres seneste rejser. Her vil der være mulighed for at sætte sig i meditationsstilling på tatamimåtter og sippe grøn te brygget af en temester i kimono i et tilhørende forberedelsesrum.

De seneste otte år har alle været rekordår for den midtfynske turistattraktion De Japanske Haver, og i 2018 lukkede ejerne Peter og Anne Dalsgaard over 25.000 besøgende gennem porten til den asiatiske oase i Vøjstrup ved Nr. Broby.

Anne og Peter Dalsgaard, som driver De Japanske Haver ved Vøjstrup, er i år åbnet med et nyt tatami-hus, som de har fået lov at bygge ved en sø bag havernes gule mure. Her er de mens byggeriet stadig stod på, og mens træerne endnu var nøgne. Foto: Kim Rune

Åbent på særlige dage

Hovedindgangen til huset er et 80 gange 80 centimeter stort hul, man skal kravle gennem. I de 20 minutter, det tager at indtage teen, er det kutyme, at tehuset er helt lukket af. Derefter åbnes vinduerne til naturomgivelserne, hvor der er en lille sø med svaner og en snoet sti gennem skovbunden hen til huset.

- Det er fuldstændig som i Alice i Eventyrland. Man kan sætte sig ned her i ingenting og så kigge ud over den smukke natur og drikke en kop te som i Japan, siger Peter Dalsgaard.

Meningen er, at tehuset kun skal være åbent på særlige dage, hvor der afholdes ceremoni for gæsterne, eller hvis der er kommet en privat bestilling. Parret har allerede et mindre tehus inden for havens mure, hvor de tidligere har afholdt ceremonier, men det nye og større er ligeledes med til at give et indblik i, hvordan teen indtages i den særligt velhavende del af Japan.

- Naturomgivelserne svarer til et helt villahus' have i Japan, så vores japanske venner synes, at vi virker som millionærer, siger Peter Dalsgaard, der har sin interesse for Japan fra sin uddannelsestid, hvor han for første gang besøgte og arbejdede i landet.