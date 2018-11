Formanden for Ringe Handelsstandsforeningen anerkender udfordringen med tomme butikker, men er ikke "dybt bekymret". Både han og kommunens bymægler mener, det er vigtigst at få liv i centrale butikker først.

- Jeg er ikke dybt bekymret. Jeg synes, der bliver gjort meget på flere fronter, selv om jeg anerkender, at vi har nogle udfordringer, siger Jesper Schmidt Larsen og påpeger, at også store byer som Aarhus og Odense har problemer med tomme butikker.

- De har kontakt til udlejere og til butikskæder for at se, om de kan få dem ind i byen. Og det er ikke nemt. Det er ikke det hele, der lykkes, men de tager fat i tingene og arbejder på det.

- Hvordan definerer man tomme butikker? Jeg tæller måske et helt andet antal, end hvad du gør. Nogle af dem er en anden form for erhverv, siger han.

Ringe: Avisen skrev tidligere på ugen, at der er 13 tomme butikker i byen . Men formand for Ringe Handelsstandsforening er ikke helt enig i opgørelsen.

Specialbutikker, ikke kæder

Faaborg-Midtfyn Kommune ansatte for cirka halvandet år siden to bymæglere, der skal være med til at udvikle butikslivet. En af dem er Bjarne Dyrehauge, som mener, at det er vigtigt at få liv i de store nøglebutikker først.

- Det gælder for eksempel bageren på hjørnet af Jernbanegade, men særligt Butik Kana ved Torvet, siger han og fortæller, at opgaven generelt ikke er let.

- Mange af de butikker, vi har i Ringe, har små lokaler. Og hvis vi skal have H&M ind, så skal der helt andre kvadratmeter til. Vi har haft fat i dem og andre kæder, og lige så snart de hører antallet af kvadratmeter, vi har til rådighed, så springer de fra, siger han.

Han mener, at specialbutikker i stedet er vejen frem.

- Men så skal huslejen også være til at betale, tilføjer han.

- En del af forventningen, da du og din kollega blev ansat af kommunen, var, at nu skulle der komme lys i nogle af de her tomme butikker. Men efter snart to år er der ikke kommet lys i flere. Hvad tænker du om det?

- Det ved jeg ikke, om jeg vil give dig ret i. Vi har været involveret i advokaten, og apoteket og nye saloner.

- Men apoteket er jo bare flyttet. Hvis man ser på antallet af tomme butikker, så er det jo nogenlunde stabilt i forhold til for to år siden.

- Ja, desværre. Men jo mere vi arbejder på det, jo større chance er der for, at vi finder noget, siger bymægleren.