Han har brugt 50 millioner kroner på film

Bo Damgaard, direktøren for FilmFyn, træder tilbage med udangen af 2018. Han har formået at gøre filmøen til en fælles fynsk projekt, og den regionale filmfond har aldrig stået stærkere, end den gør nu.

Investeringerne er kommet mangefold tilbage. For hver en krone, en filmproduktion modtager i støtte fra filmfonden, bruges der i snit 2,30 kroner på Fyn, og beregninger har vist, at Fyn får en såkaldt bruttoværditilvækst på 4,80 kroner for hver investeret krone. Dertil kan man lægge, at FilmFyn også skaber arbejdspladser. I perioden 2013-17 har FilmFyn skabt 228 årsværk, eller 4,4 årsværk pr. investeret million kroner.

Faaborg: Med årets udgang slutter en æra for FilmFyn og Bo Damgaard. Den 70-årige direktør for den regionale FilmFond takker af efter syv meget succesfulde år. Han har stået i spidsen for et projekt, der i løbet af hans virke har investeret i 85 film- og tv-produktioner på Fyn, heraf har FilmFyn investeret næsten 50 mio. kr. alene i spillefilm.

- Men vi er altså også snart ved at have støvsuget Fyn for kvalificeret arbejdskraft til film- og tv-produktioner. Vi skal oppe os på den kant, hvis vi skal følge med efterspørgslen, siger Bo Damgaard, der holdt sin afskedsreception - for mere end 200 gæster - et af de steder, der netop har grebet fat i potentialet, Boltinggaard Gods på Midtfyn, som har indrettet produktionsstudier .

Endnu ikke navn på afløser

Formand for Film Fyn, Ulla Østgaard, er ikke i tvivl om værdien af Bo Damgaards arbejde. Da han afleverede sin opsigelse, noterede hun i en pressemeddelelse:

- Der er sket en rivende udvikling, mens Bo Damgaard har været direktør på FilmFyn. Alt er blevet fordoblet, og efter både medieforlig og filmforlig på Christiansborg vil vores budget til udvikling af det fynske filmmiljø tage et afgørende skridt i forhold til at nå målsætningen om at have produktioner året rundt. Vi vil også få nye muligheder for en større og mere aktiv indsats i forhold til at udvikle det fynske produktionsmiljø.

Bo Damgaard er tidligere programchef for TV2, og i et afskedsinterview med Fyens Stiftidende sagde han for nylig:

- Det er det rigtige tidspunkt for både FilmFyn og for mig. Det har jeg det sgu fint med. Mærkeligt nok. Jeg har absolut fældet en tåre andre gange, når jeg har besluttet mig for at forlade en arbejdsplads. Her har jeg en rigtig god følelse uden at være selvmedlidende og ked af det.

Nu vil han hellige sig bestyrelsesarbejde og konsulentopgaver, og han ser frem til at kunne holde fredagen fri:

- At arbejde med FilmFyns udvikling gennem de seneste syv år har været fantastisk. FilmFyn har gennemgået en stor udvikling. Jeg er dog personligt nået til et tidspunkt, hvor arbejdslivet skal være lidt mere fleksibelt.

FilmFyn har endnu ikke oplyst, hvem der skal føre Bo Damgaards arbejde videre.