Halmafbrænding bekymrede nabo

Ringe: Indsatsleder hos Beredskab Fyn Claus Nørsøller måtte torsdag morgen et smut til Boltingevej i Ringe, hvor en beboer ud af sit vindue kunne se en masse røg, som blev mere og mere voldsom.

- Det viste sig dog, at nogle folk på en ejendom i nærheden var ved at brække en gammel staldlænge ned. Der var noget gammelt halm på loftet, og det var det, de var ved at brænde af. Og det var helt under kontrol, fortæller Claus Nørsøller.

Episoden, som heldigvis viste sig ikke at være så dramatisk som først antaget, blev anmeldt klokken 7.24 torsdag morgen.