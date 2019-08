Hæsblæsende Tour de V. Hæsinge køres igen

Traditionen tro er formålet med cykelløbet at samle penge ind til mangfoldige aktiviteter i X-Huset. Hver eneste deltager skal derfor finde en sponsor, som vil give et beløb pr. kørt km.

- Jeg er nødt til at sende en afløser. Det bliver min tidligere kollega fra kommunalbestyrelsen i den gamle Broby Kommune, Jens Lund, der kører i min trøje, beklager Bonnesen, der ellers gerne selv ville have været med.

Det var også tilsagn fra Bonnesen i år, men folketingsmanden er kommet i Venstres hovedbestyrelse og lørdag er han nødt til at stille op til et vigtigt møde for at yde sin støtte til en noget presset partiformand og statsministerkandidat, Lars Løkke Rasmussen.

Fyldigt aktivitetsprogram

Dagen vil dog ikke kun byde på hæsblæsende cykelløb i Vester Hæsinge. Der er fart på en masse forskellige aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Den lokale børnehave, Kaptajngården, står for bl.a. børnekonkurrencer og hoppepude.

For det mere modne publikum er der mulighed for at prøve rafling, petanque og tombola.

Hvis man ikke orker selve cykelløbet, men stadig gerne vil cykle, kan der prøves kræfter med spinning.

Desuden vil der være en nøglekonkurrence, hvor der er mulighed for at vinde en cykel. På pladsen vil der også være et telt med fokus på sundhed. Her kan man bla. blive, masseret, healet, få hudpleje og zoneterapi.

Til frokost serveres lokaltavlet grillgris med salat.