Hærværk mod biler: Forruder knust med sten

Millinge: To personbiler er blevet udsat for hærværk, idet begge biler har fået knust forruden med sten.

Den ene, en rød Ford Focus, var parkeret i en indkørsel på Assensvej, da hærværket blev begået. Her har hærværksmanden knust ruden med en større trekantet flise. Flisen er efterfølgende gledet ned på kølerhjelmen og givet hjelmen ridser.

En sort Suzuki er blevet udsat for det samme. Det er sket på Østerbyvænget, hvor en sten fra en indkørsel er brugt til at knuse ruden. Også her er stenen fortsat ned på kølerhjelmen og forårsaget ridser og buler på kølerhjelmen.

I begge tilfælde er hærværket begået fra den 28. februar og frem til 1. marts, oplyser Fyns Politi.