Habilitetsproblemer: Politikere købte omstridt rådgivning af et firma, som kommunaldirektørens bror ejer

Før Midtfyns Fritidscenter gik konkurs, fik kommunens direktion rådgivning af PrivatRevision, der ejes af kommunaldirektør Helene Bækmarks bror. Forvaltningsekspert mener, at kommunen balancerer på lovens kant og risikerer at skade sin troværdighed. Konservativt byrådsmedlem synes, at det lugter af nepotisme.