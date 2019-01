Haastrup missede bredbånd

Haastrup: Mens en række adresser omkring Vester Aaby og Gislev nu får tilskud fra Energistyrelsens såkaldte bredbåndspulje til at sætte fut i internettet, så fik haastrupperne en lang næse i denne omgang.

Det fortæller Arne Barkholt, der sammen med Niels Peter Ellegaard ellers havde lavet et stort fodarbejde og samlet 29 underskrifter sammen fra ejendomme, der ligger i landområderne omkring Haastrup.

- Vi havde samlet 29 underskrifter ud af 40 mulige, og så var vi ret sikre på, at vi kom over de 60 procent, som Energistyrelsen kræver, fortæller Arne Barkholt.

Men et eller andet var kikset i beregningsmetoden. I hvert fald afviste Energistyrelsen ansøgningen med henvisning til, at de kun havde samlet 59,16 procent.

Nu har haastrupperne så besluttet sig for at gøre et nyt forsøg, når puljen for 2019 skal uddeles.

- Vi kan ikke genbruge den ansøgning, vi har lavet, så vi må ud og stemme dørklokker en gang mere til foråret, siger Arne Barkholt.

I alt blev der uddelt 150 millioner kroner til 6000 danske adresser i 2018. Heraf røg de 670.000 kroner til Faaborg-Midtfyn Kommune.