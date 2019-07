Midtfyn/Svendborg: En 20-årige mand er ved Retten i Svendborg blevet en idømt en betinget fængselsdom på 60 dage samt en bøde på 7500 kroner.

Den 20-årige blev kendt skyldig i at have slået en mandlig bilist flere gange i hovedet med knyttet hånd. Det skete på Rudmevej på Midtfyn i september sidste år. Ifølge den nu dømtes forklaring i retten kørte ofret i sin bil ud foran den 20-åriges bil, så han måtte bremse op.

Efter at parterne havde snakket sammen, vendte den 20-årige tilbage og skubbede og slog den anden bilist to-tre gange i ansigtet.

Ifølge ofret og andre vidner tvang den 20-årige bilist først den anden bil ind i rabatten, og efter at have talt sammen, vendte den 20-årige tilbage, og det endte med knytnæveslag og skub.

Hvorfor trafikbataljen endte sådan er uvist. Men den 20-årige, som tidligere er straffet og havde en betinget dom på 30 dage hængende over hovedet, blev dømt skyldig i vold og for i tre tilfælde at have kørt bil uden et gyldigt kørekort.

Med i strafudmålingen på 60 dage var også de 30 dage fra den tidligere dom, og den 20-årige skal udføre 80 timers samfundstjeneste.

Domsmandsretten understregede, at der faktisk var tale om en ubetinget fængselsstraf, men der blev lagt vægt på hans unge alder, at han havde fået et fuldtidsarbejde og var ude af et stofmisbrug.