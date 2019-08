Årslev: Vindinge Å, der blandt andet slynger sig gennem Årslev, skal have en overhaling i et projekt, der finansieres af Havørred Fyn med støtte fra Faaborg Midtfyn Kommune. Projektet hænger også sammen med kommunens udviklingsambitioner for Årslev-Sdr. Nærå.

I sagens papirer forklares det således:

"En værdifuld kvalitet er Vindinge Å, der løber gennem byen som et landskabselement, og hvor flere kommunale arealer grænser ned til åen. Med flere mindre greb og enkelte store kan oplevelsen af vandløbet og naturen forbedres til gavn for byens borgere.

I dag optræder vandløbet på strækninger gennem Årslev som gemt i landskabet. Ved at udlægge sten og gydebanker og slynge vandløbet gennem engene i byen forbedres forholdene for fisk og smådyr, der skabes en bedre dynamik mellem vandløbet og engene såvel som at den rekreative grønne kile langs åen udvikles og forstærkes. Byens borgere vil lettere kunne følge årstiderne skiftes ved også at se vandstanden i åen stige og falde som følge af årstiden og vejret. Den grønne kile langs åen virker som en naturlig ådal, hvor vandet parkeres ved store regnhændelser."

Projektet har netop fået kommunalbestyrelsens blå stempel. Det vurderes at koste omkring en million kroner at gennemføre, og det forventes af Havørred Fyn betaler de 80 procent.

Kommunen vil nu inddrage lokalrådet og lodsejere i det videre arbejde, og det er også planen, at der skal holdes borgermøde på stedet, hvor man kan få mere at vide om idéen. Arbejdet forventes gennemført efteråret 2020.