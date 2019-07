Håbet svinder for nattoge: Ministerium kan ikke tvinge DSB

Både DSB og Arriva afviser at indføre nattoge på Svendborgbanen. Heller ikke transportministeriet kan tvinge trafikselskaberne, for det står intet om natbetjening i selskabernes kontrakter.

- Transport- og Boligministeriet kan oplyse, at DSB er forpligtet til at levere den togtrafik på Svendborgbanen, der følger DSB-kontrakten frem til køreplanskiftet i december 2020. Da DSB-kontrakten ikke stiller krav om natbetjening på Svendborgbanen, er det op til DSB selv at vurdere, om der skal være togafgange ud over det, som DSB-kontrakten stiller krav om, lyder det fra ministeriets pressemedarbejder Sofie Amalie Rasmussen.

Men DSB vil umiddelbart ikke indføre nattoge på Svendborgbanen. Det skrev avisen forleden. Og det ser ikke ud til, at transportministeriet kan skubbe på for bedre transportmuligheder om natten.

Sådan lød spørgsmålet fra en læser på Fyens.dk i sidste uge. Et spørgsmål, der endte med at få mere end 200 stemmer i en læserafstemning.

"Seneste mulighed for at komme fra Odense til Ringe/Svendborg fredag og lørdag aften er toget klokken 23.13. Kunne man ikke lave én senere afgang?"

Avisens faaborg-midtfynske læsere har i forbindelse med den journalistiske kampagne Vores veje ellers i høj grad efterspurgt en mulighed for at komme hjem fra Odense på de sene timer.

Midtfyn: Transportministeriet kan ikke tvinge DSB til at indføre nattog på Svendborgbanen. Det skyldes, at der ikke står noget om nattoge i trafikselskabernes statslige kontrakter, slår ministeriet nu fast.

Heller ikke Arriva

Spørger man ind til Arriva, som overtager Svendborgbanen i 2020, er der heller ikke meget at hente.

- Det samme gør sig gældende, når Arriva overtager ansvaret for betjeningen af Svendborgbanen i december 2020. Ministeriet har således ikke mulighed for at kræve natbetjening, da det ikke er en del af kontrakten, slår Ministeriet fast.

Kontrakten mellem Transport- og Boligministeriet blev underskrevet i februar 2019, efter Arriva havde vundet et offentligt udbud om trafikken. Her blev det fra politisk side fastslået, at der var stor tilfredshed med den nuværende kvalitet i togtrafikken, så betjeningen skal fortsætte med samme betjening, som der er i dag.

Tidligere på ugen meldte både DSB og Arriva ud, at de ikke spekulerer i at indføre natlige afgange.

- DSB er kontraktligt forpligtet til at køre x-antal afgange, og det gør vi også. Men afgange udover skal kunne løbe rundt økonomisk. Vi undersøgte muligheden for nattoge på Svendborgbanen for et par år siden, men konklusionen var, at der ikke var tilnærmelsesvis nok passagerer til det, forklarede Tony Bispeskov, informationschef hos DSB.

Også Arriva afviser nattoge med et økonomisk argument.

Måske har du idéer til, hvad vi kan undersøge, og hvem vi skal gå til med spørgsmål, når det gælder nattrafik mellem Odense, Midtfyn og Svendborg.

Eller måske har du helt andre idéer til en kollektiv nattrafikløsning end tog og bus..?

I givet fald vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til midtfyn@fyens.dk og hjælp med at inspirere os til mere journalistik om sagen.