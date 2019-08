HEP er klar med bordtennisskole og sommerbordtennis for voksne

Ringe: Bordtennisklubben HEP holder fra 5.-8. august bordtennisskole i samarbejde med FBTU(Fyns Bordtennis Union). Skolen afholdes i Midtfyns Fritidscenter. Der er tilmeldt 37 spillere fra klubber på hele Fyn.

I den forbindelse er klubben klar med sommerbordtennis for voksne. Det sker tirsdag 6. august kl. 19-21. Her har alle mulighed for at få et par sjove timer med bordtennis og hyggeligt samvær i Midtfyns Fritidscenter i hal 2.

Som et nyt tiltag i HEP vil man til september starte bordtennis op for seniorer. Det kommer til at hedde BAT 60+ og foregår torsdag formiddag fra 10.30-12.

/EXP