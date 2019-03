Gyserafslutning for Faaborg ØH i Forum Faaborg

Faaborg: Der er lovet kørebajere på turen hjem fra Skjern til spillerne fra SUS/Nyborg på lørdag, for østfynboernes resultat af udekampen mod Rækker Mølle kan blive temmelig afgørende for, hvilken håndboldrække Faaborg ØH spiller i efter sommerpausen. En sejr til Nyborg over Rækker Mølle kan hjælpe Faaborg godt på vej mod 1. division. Faaborg ØH spiller nøjagtig samtidig, lørdag kl. 15, en uhyre vigtig kamp mod topholdet Skovbakken, og der er på alle måder lagt op til en gyser i Forum Faaborg ved sæsonens sidste ordinære kamp.

Faaborg ØH ligger lige nu på tredjepladsen, og kan sikre sig direkte oprykning, hvis holdet vinder over Skovbakken med otte mål - samtidig med, at Nyborg tager point fra Rækker Mølle. Det synes dog ikke særlig sandsynligt.

- Vi har en målsætning om at vinde hjemmekampene, og selv om vi tabte med syv mål til Skovbakken i Aarhus, så vil vi gøre, hvad vi kan for at hive sejren hjem i Faaborg, og selvfølgelig slås for, at den bliver så stor som muligt, så der en chance for at rykke op eller slutte som to'er og få ekstra oprykningskampe, siger formand Jens Blom Nielsen.

Han noterer med tilfredshed, at sæsonmålet om at slutte i top fire er indfriet.

- Det er ikke nogen fiasko ikke at rykke op. Selvfølgelig vil drengene gerne op op prøve kræfter med 1. division, men det er stadig en trup under opbygning, som træner Johnny Hvid Sunesen arbejder med, og der vil ikke være noget dårligt ved at tage et år mere i 2. division og bygge yderligere på den gode udvikling, siger Jens Blom Nielsen.

Lørdag eftermiddag, efter herrekampen, kan man se Faaborg ØHs damer i 3. division mod TPI. Ligegyldigt hvordan den kamp slutter, er Faaborg ØH sikre på at slutte på rækkens sjetteplads.

- Det er et rigtig flot resultat, den første sæson som oprykker. Det er vi stolte over, siger Jens Blom Nielsen.