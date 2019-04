Gymnastikforening: Fejring af medlemmer skal gøre os mere synlige

Anita E. Thomsen, formand for Nr. Lyndelse-Søby Gymnastikforening, ønsker at gøre foreningen mere synlig ved årligt at anerkende et medlem, der har markeret sig gennem sæsonen. Foto: Sugi Thiru

Nr. Lyndelse-Søby Gymnastikforening uddeler hvert år en hoptimist til et medlem, der har gjort sig særligt bemærket. Det sker ud fra et ønske om at værne om medlemmerne og markere foreningen i lokalområdet.

I en mindre forening som Nr. Lyndelse-Søby Gymnastikforening kan det være nødvendigt at gøre noget ekstra for at styrke fællesskabet og ligeledes rekruttere nye medlemmer. Det er en af grundene til, at foreningen siden 2012 har uddelt en årlig hoptimist til et medlem, der har gjort sig bemærket på særlig vis. - Jeg ville gerne se, om vi kunne være mere synlige ved at lave tiltag som det her. Det kan også være, fordi man har kvajet sig, været en god kammerat eller bare givet sig 110 procent. Det er bestyrelsen, instruktørerne og hjælpeinstruktørerne, der stemmer, siger foreningens formand Anita E. Thomsen og forklarer, at overrækkelsen som regel finder sted i hallen til forårsopvisningen.

To modtagere i år Denne sæson er hele to personer dog blevet anerkendt. Den ene ved navn Line Due, og den anden Mette Pedersen, som mandag den 25. marts fik besøg af sine holdkammerater i hjemmet for at fejre sine 59 år i gymnastikforeningen. Hun blev tidligere indstillet, men har måttet holde pause denne sæson på grund af problemer med sin hofte. I Nr. Lyndelse-Søby Gymnastikforening er det børneholdene, der fylder mest. Medlemstallet ligger i år på 228 og er dalet en smule i de senere år. - Det ligger meget stabilt, men der har været et lille fald, og det er jo også afhængig af, hvilke hold vi har instruktører til, forklarer Anita E. Thomsen og tilføjer: - Men det kan være svært at skaffe medlemmer, for det handler også om, hvad der lige er oppe i tiden, og vi konkurrerer jo med fitnessbølgen.