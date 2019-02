Gymnasium søger ny rektor med kort varsel

Faaborg: Midt i januar stod det klart, at rektor siden 2014, Sophie Holm Higgins, ikke vendte tilbage efter en længere sygemelding, og i hendes fravær er gymnasiet blevet ledet af vicerektor Jesper Hasager Jensen.

Nu har bestyrelsen for Faaborg Gymnasium så valgt slået den ledige stilling op med henblik på, at en ny rektor kan tiltræde allerede den 1. maj.

Beslutningen skal ses i lyset af, at gymnasiet i øjeblikket ligger i forhandlinger med Svendborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole. Så en løsning på gymnasiets ledermangel kunne have været at lave en midlertidig løsning i form af en konstituering. Men det har bestyrelsen valgt ikke at gøre, forklarer bestyrelsesformand Jens Oddershede.

- Vi har valgt at opslå stillingen, fordi vi jo ikke ved, hvad der kommer ud af de forhandlinger, vi deltager i. Vi vil gerne have et udvidet samarbejde og også gerne en fusion med de to andre parter, men vi vil også have det sådan, at vi kan fortsætte som selvstændig institution, hvis forhandlingen ikke lykkes, siger han.

En ny rektor vi også give en stærkere position i forhandlingerne, forklarer Jens Oddershede.

- Vi følte, vi ville være i en lidt vingeskudt position (med en midlertidig løsning, red.), så der ligger også et signal om, at Faaborg Gymnasium fortsætter som selvstændig institution, indtil andet er besluttet. Vi er i stand til at fortsætte som selvstændig institution, og det indebærer også, at vi har en rektor, siger han.

Besættelsen af stillingen som rektor er ifølge Oddershede også et signal til de unge, der søger ind på Faaborg Gymnasium.

- Signalet er, at vi har et klart ønske om at fortsætte som gymnasium, siger han.