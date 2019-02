Gule ærter og wienerschnitzel

Svanninge: Så er der igen fællesspisning i kulturhuset Svanninge Sognegaard torsdag 7. februar klokken 18. Traditionen tro er menuen gule ærter, wienerschnitzel og pandekager. Pris pr. person er 125 kroner (børn under 12 år 65 kroner).

Der bliver også underholdning, når dilettanterne giver en smagsprøve på deres stykke, som spilles 7.-9. marts.

Der kan købes og fornyes medlemskort til Svanninge Sognegaard for 100 kroner for et husstandsmedlemskort.

Tilmelding til fællesspisningen skal ske senest tirsdag 5. februar til Ulla Bahl på telefon 20 26 86 22, oplyser bestyrelsen for Svanninge Sognegaard.