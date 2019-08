Guldtraktor på tur rundt i Faaborg-Midtfyn: Tine samler på gode historier til sit kunstprojekt

Faaborg-Midtfyn: Igennem et år kører Tine Louise Kortermand fra Nordic Performance Art rundt i de fynske landsbyer med en guld- og diamantbelagt traktor - et mobilt kunstværk. Traktoren er samtidig en lydinstallation og har en lille anhænger påmonteret med et hjem-kunst-skab. Forinden har Tine Louise Kortermand lavet aftaler med folk spredt ude i lokalområderne om at komme forbi deres forsamlingshus/hjem/gård - også i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Hvert enkelt hjem inviterer 20-25 venner/familie til en hjem-kunst-skabs-dag. Kortermand (Tine Louise Kortermand, red.) åbner horisonten op for det nye publikum og på baggrund af hendes introducerende fortælling og mini musikperformance opfordrer hun os til at lade sig inspirere og bidrage med egne fortællinger fra eget lokalområde og eget liv. Målet er at nå så bredt ud som muligt, socialt og kulturelt, lyder det i en pressemeddelelse.

Tine Louise Kortermand lytter til historierne og samler dem ind. Efter workshoppen tager Kortermand hjem og skaber et soundscape lydværk med udgangspunkt i de historier, folk har fortalt. Næste gang hun kører ud i det fynske, er det nye lydværk også med i højtalerne.

- Som når cirkus kommer til byen, spredes fortællingen igennem traktorens højtalere - bearbejdet, skåret skarpt til, så det fremstår endnu mere underfundigt, skævt og skørt. TRAKTOR er ikke kun faldballade guld og glimmer, men også historien om at værdsætte forskellighed og bruge forskelligheden til at skabe positiv udvikling i et samfund, står der i pressemeddelelsen.

Lørdag 10. august klokken 9.30-12 er der i samarbejde med Liv i stationen workshop på Stationen i Ringe.

Fredag 16. august klokken 16-18 er der workshop i samarbejde med Byens rum ved Rudme Friskole.

Søndag 22. september klokken 11-14 er der guldtraktor og høstfest på Polymeren i Årslev.

Det endelige værk, TRAKTOR, udfoldes som en musikdramatisk, fysisk og visuel fortælling på Polymeren i juni 2020 - skabt på baggrund af de historier, som TRAKTOR har gravet op af den fynske muld.