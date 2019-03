Øster Hæsinge: Under koret i Øster Hæsinge Kirke er der en gravkrypt, og den bliver omdrejningspunkt, når der onsdag 27. marts kl. 17.30 er fyraftensgudstjeneste.

Her vil det blandt andet handle om, hvad der er i krypten i dag, og hvilke levn der er tilbage fra tidligere begravelser. Alt vil blive flettet sammen med salmer og prædiken ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der mulighed for et kig ned i krypten.

/EXP