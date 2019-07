Krarup: Onsdag 10. juli er der fyraftensgudstjeneste efterfulgt af grillarrangement i Krarup Kirke.

Gudstjenesten begynder klokken 17.30, og bagefter skal der så ristes pølser og synges sommersange.

Er vejret ustadigt bliver der mulighed for at krybe i ly. Ellers foregår spisningen under åben himmel.

Alle er velkomne. Det er menighedsrådets omgang. /cak