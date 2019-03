Grønt er godt: Forskning i Svanninge Bjerge skal hjælpe udsatte børn og unge

Svanninge Bakker: Kan forløb i naturen være med til at hjælpe udsatte børn og unge til bedre at kunne mestre deres liv? Det spørgsmål vil et forskningsprojekt med base i Svanninge Bjerge i de kommende tre år finde svar på.

Projektet støttes med 15 millioner kroner af Bikubenfonden, der ejer og driver en stor del af skov- og naturområdet Svanninge Bjerge.

Forskningsprojektet, der skal skaffe ny viden på området, sker i samarbejde med Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling på Københavns Universitet. Projektet er døbt "Natur til et godt liv-Laboratoriet".

Man ved allerede, at arbejde i naturen potentielt set kan være et interessant supplement til traditionelle indsatser for sårbare børn.

Men skal potentialet forløses, kræver det en praksis, der bliver begrundet og belyst bedre, end det er tilfældet i dag, påpeger Poul Hjulmann Seidler, der er specialkonsulent i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet:

- Vi har en lang række erfaringer, hvor vi i mindre skala har undersøgt området, men vi mangler mere viden. Med Natur til et godt liv-Laboratoriet kan vi udvikle og afprøve de muligheder, der ligger i at arbejde på tværs af fagligheder for at hjælpe udsatte unge. På den måde håber vi at se, hvordan man kan bringe de mestringsoplevelser, de unge kan få i naturen til at være en "mestringsstyrke" i deres hverdag.

Indsatsens partnere indgår i et tre-årigt forløb, hvor de sammen skal udvikle, afprøve og føre nye indsatser ud i livet, og her vil det tværfaglige samarbejde mellem det sociale- og naturfaglige område være centralt. Partnere kan for eksempel være kommuner og behandlingstilbud, som allerede arbejder med natursociale indsatser. Faaborg-Midtfyn Kommunes Heldagsskole bliver for eksempel en af de vigtige samarbejdspartnere. Målgruppen er børn og unge mellem 13 og 30 år.

Svanninge Bjerge bliver en vigtig base for udvikling og afprøvning af metoder. Her har Bikubenfonden siden 2014 arrangeret udflugter og forløb i naturen med samarbejdspartnere fra kommuner, foreninger og private organisationer.