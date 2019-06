2. Fra Ferritslev til Herrested

En anden læser, Bettina Mygind, har spurgt; "Hvorfor er der ikke en cykelsti mellem Ferritslev og Herrested? Der er meget trafikeret på Ørbækvej, og der køres stærkt og gennem byområder."

- Jeg har tidligere hørt et ønske om en cykelsti den anden vej, mod Birkum, siger han og henviser til en cykelsti fra Rolfsted mod Odense.

- Den meldte lokalrådet ind for flere år siden, og den, tror jeg, vi vil prioritere først, frem for mod Herrested, siger Søren Kristensen.

Han forklarer, at der også ligger et koordineringsarbejde, når en eventuel cykelsti skal gå på tværs af kommunegrænser, for at cykelstien ikke stopper pludseligt ved kommuneskiltet.