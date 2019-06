Det er ikke kun Brahetrolleborg Kirkegård, der er blevet angrebet af gravtyve på det seneste. Fra kirkegården i Krarup er der stjålet to gamle Aladdin-lampe og et par fredsfugle i metal.

Krarup: Der er ikke særlig langt mellem Brahetrolleborg Kirke og Krarup Kirke, og meget tyder på, at det kan være de samme tyve, der har huseret på de to kirkegårde fornylig.

Onsdag kunne vi fortælle, at der fra tre gravsteder på Brahetrolleborg Kirkegård er stjålet kæder, udsmykning og andet metal.

Nu fortæller Helmer Ladefoged fra Svanninge, at gravtyve også har huseret på kirkegården i Krarup, hvor han har sine forældre og bedsteforældre begravet.

- Da vi kom hen til gravstedet for at ordne noget, opdagede vi, at en Aladdin-lampe i kobber var brækket af. Og der er også stjålet en Aladdin-lampe fra et andet gravsted på kirkegården. Jeg ringede til graveren, som anmeldte det til politiet, men allerede få dage senere fik vi besked om, at der ikke er yderligere at efterforske, fortæller Helmer Ladefoged.

- Det er en flad og ærgerlig fornemmelse at komme og opdage, at tingene er stjålet fra et sted, hvor man ellers mener, der burde være fred og ro. På Ærø har de vandaliseret en hel kirkegård. Det er en frygtelig mentalitet, der er kommet. Man føler sig dumt tilpas over, at nogen kan finde på sådan noget. De må godt nok gå i små sko, siger Helmer Ladefoged.

Aladdin-lampen havde siddet på gravstedet lige siden, hans bedstefar blev begravet sidst i 1940'erne - altså i omkring 70 år.

Den anden Aladdin-lampe, der blev stjålet, er endnu ældre. Den sad på et bevaringsværdigt gravsted fra 1931, som tilhører kirken.

- Og så har vi lige opdaget, at der også er stjålet et par fredsfugle fra to gravsteder. De to Aladdin-lamper koster cirka 2000 kroner stykket inklusive montering, og fuglene koster cirka 1000 kroner stykket, fortæller graver Karsten Hansen.

- Jeg tror i øvrigt ikke, det er med henblik på omsmeltning, at de her ting er stjålet. Jeg tror, det er selve tingene, de har været ude efter. De er gået rundt på hele kirkegården, så jeg tror, de har luret på, hvad de ville have, siger Karsten Hansen.