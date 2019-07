En stjålet container fra Øhavsmuseet med jordprøver og potteskår fra en udgravning er nu dukket op. Men tyvene havde sat en ekstra lås på containeren, angiveligt for at sikre sig mod nyt tyveri.

Årslev/Ellinge: Øhavsmuseet efterlyste mandag en stjålet container med potteskår og værdifulde jordprøver fra en udgravning på Møllegårdsvænget i Årslev. Men nu er containeren dukket op - under lidt mystiske omstændigheder.

En graver fra Ellinge Kirke øst for Ferritslev fandt nemlig containeren på kirkens parkeringsplads tirsdag morgen.

- Klokken otte i morges ringede min chef til mig og sagde, at der var én, der fundet containeren ved en kirke, fortæller en glad Nina Boutrup, der er arkæolog på Øhavsmuseet.

Derefter tog hun turen til Ellinge for at sikre sig, at potteskår og jordprøver var intakte.

- Alt er, som det skal være. Der har været nogle omrystninger, og der er noget, der er gået lidt mere i stykker, end det var i forvejen. Men det er ikke noget, som vi ikke kan redde. Og det er trods alt væsentligt bedre stand, end det man kunne frygte.

- Containeren har sådan set bare været parkeret herude, siger hun, men undrer sig over, at nogen har sat en ekstra lås på containerens anhænger.

- Den skal vi lige have brudt op, før vi kan få den med os igen, griner hun tirsdag formiddag.

- Det undrer mig meget, at den bare er sat herud. Nærmest som om man ville hente på andet tidspunkt, netop fordi den er låst fast. Det er meget mystisk, også fordi det ikke ligner, at de har prøvet at komme ind i den, fortæller Nina Boutrup.

Ifølge hende har politiet været på stedet og sikret dna-spor og har givet museet tilladelse til at "stjæle" containeren tilbage igen.

Jordprøver og potteskår bliver nu kørt til museet, mens containeren bliver kørt tilbage til pladsen, for deri har arkæologerne alle deres værktøj, som de skal bruge til udgravningen i Årslev.

Fundene har ingen materiel værdi, men har stor kulturhistorisk værdi for museet. Potteskårene stammer fra en større boplads og gravplads fra romersk jernalder, som museets arkæologer er ved at grave ud. Jordprøverne bruges til kulstof 14-analyser, som fastslår, hvor gamle fundene er.