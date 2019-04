Gratis påskefrokost for de ældre på Steensvang: Driftige folk gør op med påskens madspild

Netto i Faaborg, Jannies Dancebar og Karen Grubbe Hynkemejer fra Karens Køkken er gået sammen om at stoppe madspild og samle ind til godgørende formål.

Faaborg/Faldsled: Der skal være varer på butikkernes hylder op til påske, så kunderne kan få handlet ind til forårets store højtid. Men det er langt fra altid, der når at blive udsolgt, inden butikkerne lukker ned i helligdagene. Det medfører hvert år et stort madspild.

Men i år skal de usolgte madvarer bruges til noget fornuftigt, mener Tina Kristensen, Netto Faaborg, Jannie Breith fra Jannies Dancebar og Karen Grubbe Hynkemejer, der blandt andet driver Karens Køkken fra Øster Hæsinge Forsamlingshus.

Netto Faaborg leverer overskudsmaden, Jannies Dancebar lægger lokaler til, og Karen Grubbe Hynkemejer kokkererer, og så inviterer de tre kvinder ellers til påskefrokost den 18. april klokken 15.

Det koster 75 kroner at deltage i påskefrokosten, og hele beløbet går til et endnu ikke fastlagt godt formål.

- Vi synes simpelthen, at det er alt for åndssvagt med alt den gode mad, der går til spilde, så derfor har vi sat gang i det her. Alle er velkomne, siger Karen Grubbe Hynkemejer og tilføjer:

- Jeg kan af gode grunde ikke sige ret meget om menuen, for den kommer jo til at afhænge af, hvilke madvarer, jeg får at arbejde med.

Hver onsdag er der fællesspisning hos Jannies Dancebar, hvor det også er Karen Grubbe Hynkemejer, der står for maden. Også her går overskuddet til gode formål.

Der er plads til 40 personer til påskefrokosten. Læs mere om tilmelding på Jannies Dancebars Facebookside.