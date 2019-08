Gratis golf for 65+'erne

Faaborg Golfklub holder søndag 1. september for de + 65-årige kl. 10-13 et arrangement, hvor der er fokus på det sociale fællesskab.

Faaborg: Sundheds- og Omsorgsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommuner har bevilget 300.000 kr. pr. år i perioden 2017-2019 til Ældre Sagen og Røde Kors. Pengene er bevilget til at arbejde med at skabe netværk og gode fællesskaber blandt ældre. Målgruppen for projektet er ældre over 65, som ikke er en del af et fællesskab. Projektet skal blandt andet afdække eksisterende tilbud samt udvikle og afprøve nye metoder til at frembringe og bevare sociale fællesskaber blandt ældre.

Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn står for projektledelsen i projektet. Der har de tidligere år være fokus på Broby & Ringe, og i 2019 er fokus Faaborg.

Faaborg Golfklub afholder derfor søndag 1. september for de + 65-årige kl. 10-13 - et sjovt og hyggeligt arrangement, hvor fokus netop er det sociale fællesskab, som golfklubben er kendt for.

Efter lidt historie om golfklubben, viser klubben rundt, hvorefter gæsterne introduceres til golf, som måske kunne give grobund for en lyst og interesse til at prøve spillet også efter denne dag, da man derved bliver en del af fællesskabet.

Skulle man have lyst, er der også mulighed for spil på seks hullers banen, hvorefter arrangementet afsluttes med et par stykker smørrebrød.

Man kan tilmelde sig dette gratis arrangement, som er sponsoreret af Et Godt Ældreliv, via sekretariatet på tlf. 62617743 senest 28. august.