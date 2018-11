Gratis film for de yngste i Helios-Teatret

Faaborg: Et af Kulturregion Fyns gratis tilbud til børnehave- og dagplejebørn samt de yngste førskolebørn, Børnebiffen, er nu klar med nye film i Helios-Teatret.

Det sker tirsdag 27. november og er målrettet børn mellem tre og syv år sammen med deres voksne - og der er gratis adgang.

Der vises to filmpakker med kortfilm til henholdsvis de tre-fire årige og de fem-syv årige. Hver filmpakke indeholder seks kortfilm, der er særligt udvalgtaf Det Danske Filminstitut.

Alle børn i aldersklassen er velkomne, men hvis de kommer i selskab med daginstitution eller skolen, er der endda et filmpædagogisk materiale - Pixi-film - til det voksne personale, så de kan forberede børnene på filmene, og derefter også følge op bagefter. Filmenes temaer er tæt forbundne med de pædagogiske læreplaner."Børnebiffen" begynder kl. 10.15 for de tre-fire årige og kl. 11.15 for de fem-syv årige. Daginstitutioner, dagplejere og skoler skal tilmelde børnene på forhånd, mens private bare kan dukke op.