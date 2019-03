Graffiti: Faaborg-skole udsat for massivt hærværk

Afdelingsleder håber, at videoovervågning kan hjælpe med at finde frem til gerningsmændene.

Faaborg: Et kedeligt syn mødte skoleelever og personale, da de mødte ind i skole tirsdag morgen på Øhavsskolen Afd. Svanen på Sundvænget i Faaborg.

En eller flere gerningsmænd bevæbnet med spraydåse havde været på spil, og over halvdelen af skolens bygninger er blevet sprayet med lyseblå spraymaling.

- Der er lige lavet sådan en streg henad murene, siger afdelingsleder på Afd. Svanen, Carsten Rasmussen.

Han ærgrer sig over hærværket.

- Det kommer til at koste en hel del penge at få renset af, og det er jo penge, som vi hellere ville bruge på at drive skole, konstaterer han.

Den slags hærværk er ellers ikke noget, man er forvænt med på Øhavsskolen.

- Det er første gang, vi oplever det. I hvert fald i den her størrelsesorden, understreger han.

Hvem der står bag hærværket har afdelingslederen ikke noget bud på.

- På en af murene er der skrevet "Ses i skole i morgen". Det kunne jo tyde på, at det er nogen, der går her på skolen, men det kan selvfølgelig også være et røgslør, der er lagt ud. Og alle er naturligvis uskyldige, indtil vi har beviser, siger han.

Skolen er videoovervåget, og billederne vil nu blive overdraget til politiet.

- Vi har rimelig heftig overvågning, så vi forventer faktisk, at det vil kaste noget af sig siger han.

Ifølge Carsten Rasmussen er der allerede bestilt et firma til at rense graffitien af.

Hærværket er sket i tidsrummet 11. marts klokken 15 til 12. marts klokken 6.