Gourmet for den gamle kro

Korinth: Efter en vellykket åbning af annekset på "Korinth Outdoor Hostel" er "Foreningen Korinth Kro" igen trukket i arbejdstøjet og har sammen med kokken Christian Jørgensen arrangeret endnu en gourmetmiddag.

Målet er at samle penge ind til renoveringen af den gamle Korinth Kro.

For en kort stund vil kroen derfor igen slå dørene op og beværte spisende lørdag 31. august kl. 17.30. Derudover kan man også vælge at tilkøbe brunch om søndagen og overnatning i foreningens nyrenoverede værelser.

Christian Jørgensen laver en 5 retters gourmetmiddag inklusiv vinmenu. Christian Jørgensen stod også for middagen for to år siden.

Menuen består af champagne med snacks inspireret af den danske sommer, rimmet lyssej med muslingesauce og glaskål, lufttørret sydfynsk skinke med syltede skorzonerrødder, fritteret rillette af kalvebryst med syltede rødløg, jordbærparfait med krystalliseret chokolade, kvalitetsvine til alle retter, kaffe med sødt og en lille én til at gå hjem på.

Hvis man vil deltage, så kan man finde mere information på "Foreningen Korinth Kros" hjemmeside.