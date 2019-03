Faaborg: Faaborg Golfklub inviterer op til sæsonstart alle interesserede til åbent hus i Svanninge Bakker søndag 31. marts kl. 10-14.

I år inviterer golfklubben hele familien til at besøge Dalkildegaard og omgivelserne i Svanninge Bakker. Der vil være mulighed for at afprøve talentet for golf og få en rundvisning på og omkring golfbanen og nyde naturen og udsigterne.

Klubbens begynderudvalg vil være til stede for at vise rundt og besvare alle spørgsmålet om klub og medlemskab.

Arrangementet er gratis, og golfudstyr og bolde vil være at finde på udslagsbanen og på putte-greenen. Bagefter byder klubben på en kop kaffe/kakao og en bolle.

Klubben har for sæsonen 2019 sammensat to attraktive tilbud for begyndere, nemlig otte ugers træning for 499 kroner - alternativt, træning og spil på banen frem til 31. marts næste år for 2000 kroner.

Man er velkommen til at kontakte klubbens sekretariat, Barbara Westphal, på telefon 62 61 77 43 eller e-mail: faaborggolfklub@sport.dk.