Gør et godt kup i Ringe: Outlet-dag med skarpe priser

Søndag den 3. februar er der rig mulighed for at finde gode tilbud i Ringe, når Ringe Handelsstandsforening holder outlet-salg.

Ringe: Ringe Handelsstandsforening har rystet et nyt tiltag ud af ærmet i år, hvor mange af byens butikker går sammen om at lave en dag med outlet-salg.

- Vi har alle sammen nogle rester, vi skal af med, for at få ryddet op i efterårs- og vinterkollektionerne og så der er plads til nye varer. Derfor har vi valgt at lave en outlet-dag, siger Mickael Simonsen, der er aktivitetsformand i Ringe Handelsstandsforening og indehaver af Outdoor Fyn, og tilføjer:

- Når det hedder outlet, så betyder det, at priserne får et ekstra hak nedad med besparelser på op til 70 procent.

Der er outlet-salg i Ringe den 3. februar mellem klokken 10-15.

- Det ligger på en søndag for at møde forbrugernes behov - der er stadig en del forbrugere, der gerne vil handle en søndag, siger Mickael Simonsen, der ser frem til en god dag med skarpe priser i Ringe.

Følgende butikker deltager i outlet-dagen i Ringe: Bossa Noga Sko, Butik 32 Binau, Butik Kamille, Butik Lady & Vagabonden, Din Tøjmand, Ringe, Expert, Ringe, Fjords Bog & Idé, Garvergårdens Smykker, Imerco, Ringe, Matas, Ringe, Netto, Ringe, Outdoor Fyn, Røde Kors, Punkt1, Ringe, Skoringen, Ringe og Superbrugsen, Ringe.