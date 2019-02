Gør en god handel i Horne Hallen

Horne: Lørdag den 6. april klokken 10-16 er der rig mulighed for at gøre en god handel i Horne Hallen. Horne Hallen og dennes støtteforening afholder et stort kræmmer- og loppemarked.

- Kom og gør en god handel eller ryd loftet for genbrugsguld og lav din egen stand, lyder opfordringen fra arrangørerne.

Ønsker man en stand på markedet, kan man kontakte Horne Hallens Støtteforenings kasserer Inge von Essen på telefonnummer 40621408 eller på hornehallensstoetteforening@outlook.dk. Det koster 100 kroner for 2 meter plads, hvis man er medlem af støtteforeningen, og 200 kroner, hvis man ikke er.

Det er muligt at sætte stande op fra klokken 8 på markedsdagen. Tilmelding skal ske senest den 24. marts.