Forsøgsprojekt er godt for kommunens økonomi, for blomsterne og for bierne - men det kan blive en plage for naboerne

Foreløbig er det tale om et forsøgsprojekt, der skal løbe resten af vækstsæsonen, men høstes der gode erfaringer, vil initiativet formentlig bliv bredt ud over resten af kommunen. Det fortæller Helle Mølgaard Christensen, parkforvalter i afdelingen Natur og Landskab hos Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn: Kommunens orangeklædte medarbejdere skærer nu væsentligt ned på vedligeholdelsen af græsrabatterne på udvalgte vejstrækninger i Faaborg, Ringe og Nr. Lyndelse. Det hjælper lidt på økonomien og giver en større variation af planter og bedre levebetingelser for bier og småkryb. Men det vil sikkert være til irritation for en del haveejere.

Sparer 100.000 kr. på forsøg

Helle Mølgaard Christensen lægger ikke skjul på, at der for kommunen ligger et økonomisk incitament i færre ture med den store plæneklipper. Der er udsigt til, at der kan findes 100.000 kr. på den konto, men nok så væsentligt er hensynet til naturen.

- Vi ved jo allesammen, at vores bier er i tilbagegang, og de får bedre livsbetingelser, når vi lader flere blomster stå. Der kommer også en større variation i plantearterne, når vi lader et område stå urørt i længere tid, og det giver gode livsbetingelser for en masse småkryb, siger hun.

- Hvis der er så god en idé, ville der så ikke være mange andre steder, hvor kommunen kunne fremme biodiversiteten ved for eksempel at så blomsterfrø?

- Jo, da, men der er så også et spørgsmål om økonomi. Nogle steder gør vi det faktisk allerede. I Havnegade i Faaborg har vi for eksempel lige ryddet en monokultur, hvor der før stod roser, og hvor vi brugte tid på at holde bedet. Her har vi nu sat frø, så der i stedet kommer en masse forskellige stauder, forklarer parkforvalteren.