Goddag til nytilflyttede

Ringe: Liv i Stationen byder lørdag 14. september alle nytilflyttede til Ringe velkommen.

I foråret søgte Liv i Stationen midler fra puljen til aktiviteter for fastholdelse af tilflyttere og kom i betragtning.

Kl. 12 synges et par efterårssange og der serveres en frokost med en øl eller vand til.

Efter frokosten går turen rundt i byen guidet af Pia Smidt. Kender man lidt til byen, bliver byens historie en del af ens egen historie, og man falder til.

- At falde til er kodeordet for arrangementet. Liv i Stationen ønsker for alle, der har valgt at bosætte sig i Ringe, at de hurtigt må føle sig hjemme og få lyst til at deltage i byens liv og fællesskaber, står der i en pressemeddelelse fra Liv i Stationen.

Arrangementet slutter på stationen med kaffe/kage og en hyggesnak.

Der vil selvfølgelig også blive mulighed for at stille en masse spørgsmål og forhåbentlig få svar på de fleste. Tilmelding senest 10. september til 30424958 eller livistationen@gmail.com.

Arrangementet er gratis at deltage i for nytilflyttede.