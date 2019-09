God bagagerumshandel på Egeskov

Lene Jensen, Gelsted, er en af de meget målrettede kunder på bagagerumsmarkedet. Hun fandt hurtigt frem til en kræmmer, hun kender fra andre markeder, der forhandler nogle helt særlige skabeloner, der kan bruges til at fremstille kunstfærdige kort med.- Jeg har en maskine derhjemme, som jeg lægger skabelonerne i, så motivet kommer på et kort. Kortproduktion er min hobby, som jeg går og hygger mig med, når jeg har fri. Kortene tager jeg med rundt til venner og bekendte og prøver at sælge nogle af dem. Lene er jævnligt afsted på markeder både på Fyn og i Jylland - altid på jagt efter nye spændende skabeloner. I dag var hun særligt på udkig efter noget med motiver, der appellerer til herrer. - Mænd gider ikke blomster og den slags. Det skal helst være noget med herretøj, tandhjul og den slags. Foto: Bent Warncke

Antallet af stande på bagagerumsmarkedet var til at overse, men stemningen var god.

Egeskov: Vejrguderne var i den grad venligt stemt overfor arrangører, kræmmere og kunder på lørdagens Egeskov Marked. Solen lunede behageligt fra en næsten blå himmel, og som lørdagen skred frem blev der mere og mere trængsel på de mange markedsgader. I et hjørne af markedet blev der afviklet et såkaldt bagagerumsmarked, der er en relativ ny opfindelse på Egeskov Marked. Som navnet antyder, er det små pop-up-boder, hvor folk i princippet fylder bagagerummet op med varer derhjemme, og så åbner de klappen, når de har fået anvist en plads på markedet og går i gang med at sælge. Arrangørerne havde reserveret et lille areal til bagagerumsælgerne, uden at vide præcis hvor mange der dukkede op. Bagagekræmmerne kan nemlig bare møde op på dagen uden at melde deres ankomst. I år benyttede godt 50 småkræmmere sig af tilbuddet, og der var livlig aktivitet i det område fra morgenstunden. Avisen tog en runde blandt bagagerummene lørdag formiddag og fik en snak med nogle af kunderne. Hvorfor var de på markedet, og hvad var de særligt på jagt efter?

Jeanette Mondrup, Nordborg: - Jeg elsker stemningen på sådan et marked, og man møder alle mulige folk. Pludselig står vi to, der ikke kender hinanden og kigger på den samme ting. Jeg leder altid efter gode bøger, men kigger også efter legetøj eller andet, som jeg kan glæde børn i min omgangskreds med. Jeg mangler også en ske til mit sølvstel for at have et komplet sæt på 12, så hvis jeg finder den i dag, har det været en helt perfekt weekend. Foto: Bent Warncke

Jesper Rasmussen fra Munkebo var på marked med kæresten Mie og børnene Lærke Mai (6) og Nor (2). - Mie elsker at gå rundt og finde tøj og legetøj til ungerne. Jeg plejer at købe mig en hat, eller hvad jeg sådan lige kan finde. Vi nyder at gå rundt og kigge og rode i kasser med legetøj. Så kan man jo også lige se, om det noget ungerne gider lege med, inden vi køber det. Han overvejer i øvrigt selv at få en bod på et tidspunkt. - Jeg er tømrer og går og roder med lidt plankeborde derhjemme. Det kunne da godt være, de kunne sælges på sådan et marked. Foto: Bent Warncke

Steffen Andersen, Vester Skerninge: - Jeg har været på Egeskov Marked i mange år efterhånden og har også selv prøvet at have en bod her. Jeg synes, det er et spændende marked med en helt speciel stemning - det er rigtig hyggeligt. Han leder som regel ikke efter noget specifikt. - Jeg er lidt af en multikunstner, så jeg søger efter inspiration og materialer til det, jeg arbejder videre på som collager og små figurer. Lige nøjagtig i dag leder jeg dog efter et stativ til en søjleboremaskine, og det tror jeg nok, jeg skal finde. Der plejer at være nogen, der har en masse maskiner og værktøj og den slags. Han har taget rygsækken med just in case: - Hvis jeg skulle finde noget, behøver jeg ikke gå frem og tilbage til bilen hele tiden. Foto: Bent Warncke