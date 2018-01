Øster Hæsinge: Kloakkerne er blevet gennemfotograferet, bygningerne minutiøst gennemgået for mulige huller, og der er sat et stort antal fælder op rundt omkring i bygningen. Jagten er virkelig sat ind i Øster Hæsinge Forsamlingshus, hvor man i sidste uge blev opmærksom på, at der har været ubudne gæster i form af rotter.

Ingen har endnu set en rotte på stedet, men de er der. Hele vejen hen langs en dør er der gnavet flager af, og der også fundet gnavespor på paneler og i en gulvmåtte.

Jonas Quist

Det fortæller formand for bestyrelsen Jonas Quist, der har rekvireret alt, hvad der findes af ekspertbistand, til at hjælpe forsamlingshuset af med plagen.

- Vi har haft en kloakmester til at fotografere inde i kloakkerne, en entreprenør kigger på andre mulige adgangsveje, og så har skadedyrsfirmaet Kiltin været på besøg flere gange, fortæller han.

Kiltin har brugt det gamle trick med at sprede mel ud på gulvet for derved at afsløre eventuel trafik hen over gulvene.

- Og der er sat fine rottespor i melet, og vi kan også se, at banditterne er begyndt at slikke melet op for at spise det, fortæller Jonas Quist.

Der er sat masser af fælder op i bygningen. En blanding af rosiner og vanilliesukker skal lokke rotterne til, men indtil videre er ingen af dem gået i fælden.

- Vi kan se på sporene i melet, at rotterne går lige uden om fælderne, selv der sidder en godbid og lokker. Det er altså nogle kloge dyr. Det er jo helt vildt, siger Jonas Quist.