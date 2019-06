Glubske måger på rov efter øhavets nye ål

Faaborg: Alfred Hitchcocks legendariske gyser "Fuglene" dukker op på det indre lærred, da Vagn Gram og Willy Nielsen fra Faaborg Amatørfiskerforening tirsdag eftermiddag stævner ud på Faaborg Fjord i den gamle Dyreborg-jolle "Bibber".

En flok glubske måger kredser faretruende omkring båden. Ikke fordi de vil hakke på de to fritidsfiskere, men fordi de har fået færden af bådens dyrebare last: 5000 bittesmå ål, der åler rundt i deres eget slim i hvide flamingokasser.

Da vi kommer ud på det laveste sted på Faaborg Fjord, hvor vanddybden kun er en lille meter, hælder Vagn Gram lidt efter lidt de små ål i havet, mens Willy Nielsen prøver at holde mågerne på afstand ved at klappe i hænderne.

- Vi var vist rimelig heldige. Jeg tror, vi næsten undgik, at mågerne fik fat i ålene. Jeg så også et par skarver, og i modsætning til mågerne kan de dykke ned på bunden efter ålene, siger Willy Nielsen, da vi sejler tilbage til Øhavscentret i Faaborg.

I alt 12.000 bittesmå ål blev tirsdag over middag leveret til Øhavscentret fra Lyksvad Fiskefarm i Vamdrup i Sønderjylland. De blev fanget i havet ved Nordspanien og Sydfrankrig omkring 1. marts og har siden været i karantæne i tre måneder på fiskefarmen, for at man kan være sikker på, at de ikke er ramt af sygdom.

De 5000 ål blev sat ud i fjorden ud for Faaborg, mens de resterende 7000 blev kørt til Helnæs, hvor lokale fritidsfiskere fra Helnæs Fiskeriforening på tilsvarende vis sejlede ud og satte dem ud i Helnæsbugten.

- 60 procent af ålene forventes at overleve. Nu skal de leve de næste mange år her i øhavet. Efter syv år er de stegeklare, og efter 15 år er de kønsmodne. Og så er det, at de ligesom alle andre ål vil søge mod Sargassohavet i Atlanterhavet ud for Nordamerika for at gyde. Det er et mysterium, som aldrig er blevet opklaret, fortæller Vagn Gram, formand for Faaborg Amatørfiskerforening.

De 12.000 ål, der er sat ud i øhavet tirsdag eftermiddag, koster 2,50 kroner stykket. Altså i alt 30.000 kroner. Udsætningen finansieres via de penge, som landets cirka 30.000 fritidsfiskere hvert år betaler i fisketegn. Et fisketegn koster 300 kroner årligt.